У Міненерго РФ розповіли про інтенсивні переговори між "Газпромом" і "Нафтогазом"

Фото: колаж (РБК-Україна)

Переговори йдуть добре і інтенсивно

Переговори між російським газовим монополістом "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" про транзит газу по території України в 2020 році йдуть добре. Про це заявив заступник голови Міненерго РФ Анатолій Яновський, передають російські ЗМІ.

Чиновник уточнив, що між компаніями відбувається інтенсивний діалог.

"Вважаю, що переговори йдуть добре. Йде діалог між компаніями інтенсивний", - сказав Яновський.

Нагадаємо, 13 грудня у Відні відбувся черговий раунд двосторонніх російсько-українських переговорів по газу. В них взяли участь керівники НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, а також глава ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

У той же час прес-служба НАК "Нафтогаз України" 16 грудня повідомила, що ніяких домовленостей щодо транзиту російського газу по території України після 2019 року у переговорах з "Газпромом" на даний момент не досягнуто. За даними прес-служби, між сторонами йдуть переговори як на експертному рівні, так і в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.