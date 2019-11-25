В Минэнерго РФ анонсировали новую встречу с Украиной и ЕС по транзиту газа

Следующая трехстороння встреча в формате Украина - ЕС - РФ по транзиту российского газа после 1 января 2020 года газа запланирована на пятницу, 29 ноября. Об этом сказал заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, сообщают российские СМИ.

При этом он заявил, формат встречи будет определен 27 ноября, а сама встреча может быть в разном режиме: видеоконференция или очная.

Яновский также заявил, что Минэнерго РФ позитивно оценивает итоги консультаций по транзиту газа, которая состоялась формате видеоконференции 20 ноября. По его словам, сейчас идет отработка корпоративных документов.

Напомним, техническая трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по газу прошла 20 ноября в формате телеконференции

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.

В частности, 18 ноября российский "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. "Газпром" поставил условием транзитного контракта отказ "Нафтогаза" от судебных исков к российской компании, а также аннулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" в Европейскую комиссию о расследования против "Газпрома".