Сегодня состоятся трехсторонние консультации по газу в фомате телеконференции

Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

Физическую встречу участников исключили для экономии времени

Техническая трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по газу пройдет в среду в формате телеконференции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Со ссылкой на источник в Брюсселе, сообщается, что консультации направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи для обсуждения условий поставок газа на Украину и его транзита в ЕС с 1 января 2020 года.

"Экспертные консультации пройдут в среду в формате телеконференции, без физической встречи участников для экономии времени", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия поддержит долгосрочное решение для транзита газа через Украину во время консультаций 20 ноября.

Напомним, 8 ноября в Брюсселе прошли Трехсторонние консультации Украины, Российской Федерации и Европейского союза по газу на уровне экспертов. Во время переговоров обсуждалась подготовка нового раунда трехсторонних министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину в страны Евросоюза с 1 января 2020 года.

РБК-Украина писало, что российский "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа. В частности, "Газпром" для этого требует отказаться от судебных споров и отменить штраф в Украине.