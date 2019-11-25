У Міненерго РФ анонсували нову зустріч з Україною і ЄС щодо транзиту газу

Наступна тристороння зустріч у форматі Україна - ЄС - РФ щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року газу запланована на п'ятницю, 29 листопада. Про це сказав заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому він заявив, формат зустрічі буде визначено 27 листопада, а сама зустріч може бути в різному режимі: відеоконференція або очна.

Яновський також заявив, що Міненерго РФ позитивно оцінює підсумки консультацій щодо транзиту газу, яка відбулася у форматі відеоконференції 20 листопада. За його словами, зараз йде відпрацювання корпоративних документів.

Нагадаємо, технічна тристороння зустріч Росії, ЄС і України щодо газу пройшла 20 листопада в форматі телеконференції

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.

Зокрема, 18 листопада російський "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік. "Газпром" поставив умовою транзитного контракту відмову "Нафтогазу" від судових позовів до російської компанії, а також анулювання штрафу Антимонопольного комітету України та відкликання клопотання "Нафтогазу України" в Європейську комісію про розслідування проти "Газпрому".