В Минэнерго рассказали, кто получит меньшую платежку за транспортировку газа

Граждане, которые не пользуются газоснабжением, но имеют возможность им воспользоваться, будут получать меньшую цену на транспортировку. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минэнерго отметил, что решение принимал независимый регулятор, а Кабмин на него не давит.

"По платежкам. В данном случае принималось решение независимым регулятором. Правительство не давит на независимого регулятора. Но сейчас происходит диалог о том, что люди, которые не пользуются газоснабжением, но все же могут в любой момент воспользоваться им, они будут получать меньшую цену на транспортировку. То есть, в рамках регулятора происходит эта работа", - заявил Оржель.

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