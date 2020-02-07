У Міненерго розповіли, хто отримає меншу платіжку за транспортування газу

Громадяни, які не користуються газопостачанням, але мають можливість ним скористуватись, отримуватимуть меншу ціну на транспортування. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Міненерго наголосив, що рішення приймав незалежний регулятор, а Кабмін на нього не тисне.

"По платіжках. У даному випадку приймалось рішення незалежним регулятором. Уряд не тисне на незалежного регулятора. Але зараз відбувається діалог про те, що люди, які не користуються газопостачанням, але все-таки мають у будь-який момент скористуватись ним, вони будуть отримувати меншу ціну на транспортування. Тобто, в рамках регулятора відбувається ця робота", - заявив Оржель.

Нагадаємо, Міністерство енергетики прийме штрафні санкції за зловживання з рахунками за поставки газу.

Як писало РБК-Україна, раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це поділ платежу, що існував раніше. Дві платіжки за розподіл і постачання - це процес анбандлінгу.

Додамо також, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни.