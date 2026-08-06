Минэнерго будет по-новому составлять перечни критически важных объектов
По инициативе Минэнерго правительство приняло решение для более эффективного распределения электроэнергии. Изменения касаются критически важных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера -министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.
Изменения в работе энергосистемы
В частности, перечни критически важных объектов будут теперь формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов, отметил Шмигаль.
Будут учитываться сезонные особенности:
- работы энергосистемы,
- предельного потребления электрической мощности.
Такие изменения позволят:
- более эффективно планировать распределение доступной электрической энергии;
- увеличить его доступный объем для бытовых потребителей;
- обеспечить более равномерное распределение между регионами;
- повысить стабильность работы объединенной энергетической системы Украины.
По словам Шмыгаля, это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что Шмыгаль заявил о новом плане террора от российского диктатра Владимира Путина по отношению к Украине. Теперь основной целью атак может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.
Также 30 июля Шмыгаль сообщил, что "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на сеть окажется критической.