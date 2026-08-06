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Главная » Бизнес » Экономика

Минэнерго будет по-новому составлять перечни критически важных объектов

19:01 06.08.2026 Чт
1 мин
Энергосистема Украины будет работать с сезонными особенностями
aimg Елена Бджола
Минэнерго будет по-новому составлять перечни критически важных объектов Фото: украинская ЛЭП (Getty Images)
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По инициативе Минэнерго правительство приняло решение для более эффективного распределения электроэнергии. Изменения касаются критически важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера -министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

Изменения в работе энергосистемы

В частности, перечни критически важных объектов будут теперь формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов, отметил Шмигаль.

Будут учитываться сезонные особенности:

  • работы энергосистемы,
  • предельного потребления электрической мощности.

Такие изменения позволят:

  • более эффективно планировать распределение доступной электрической энергии;
  • увеличить его доступный объем для бытовых потребителей;
  • обеспечить более равномерное распределение между регионами;
  • повысить стабильность работы объединенной энергетической системы Украины.

По словам Шмыгаля, это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Шмыгаль заявил о новом плане террора от российского диктатра Владимира Путина по отношению к Украине. Теперь основной целью атак может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.

Также 30 июля Шмыгаль сообщил, что "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на сеть окажется критической.

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