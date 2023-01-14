Міненерго після атаки прогнозує "важкі" дні попереду

Сьогодні, 14 січня, в результаті російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж в низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в Facebook.

За словами Галущенка, росіяни сьогодні знову атакували об’єкти генерації та електричні мережі країни. Зокрема прильоти є в:

Харківській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Запорізькій,

Вінницькій;

Київській областях.

Міністр повідомив, що через обстріли в більшості регіонів України вводяться аварійні відключення.

"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Тримаймося! Кожен день наближає нашу перемогу!", - наголосив Галущенко.