У Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури
Російські військові влучили по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Містян попередили про можливі наслідки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.
За словами Козицького, внаслідок влучання в області можливі перебої з постачанням світла й води.
"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.
Тим часом у Харкові внаслідок вибухів зникло світло й зупинилось метро.
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