Фото: у Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури (Getty Images)

Російські військові влучили по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Містян попередили про можливі наслідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

За словами Козицького, внаслідок влучання в області можливі перебої з постачанням світла й води. "Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!", - написав голова ОВА.