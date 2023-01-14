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У Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури

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Субота 14 січня 2023 16:35
У Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури Фото: у Львівській області ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові влучили по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Містян попередили про можливі наслідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

За словами Козицького, внаслідок влучання в області можливі перебої з постачанням світла й води.

"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Тим часом у Харкові внаслідок вибухів зникло світло й зупинилось метро.

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