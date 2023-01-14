У Харкові після вибухів зникло світло й стало метро

Фото: в Харкові після вибухів зникло світло й стало метро (GettyImages)

Сьогодні, 14 січня, внаслідок російських обстрілів в Харкові зникло світло й зупинилось метро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківський метрополітен та "Суспільне".

В своєму Telegram-каналі "Суспільне" повідомляє, що одразу після вибуху в Харкові, в більшості районів зникло світло та зупинився рух метро. "Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - повідомили в метрополітені. Оновлено. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в області було зафіксовано 2 "прильоти" ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури. "Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - заявив він в своєму Telegram-каналі.