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У Харкові після вибухів зникло світло й стало метро

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Харків, Субота 14 січня 2023 16:01
У Харкові після вибухів зникло світло й стало метро Фото: в Харкові після вибухів зникло світло й стало метро (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, внаслідок російських обстрілів в Харкові зникло світло й зупинилось метро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківський метрополітен та "Суспільне".

В своєму Telegram-каналі "Суспільне" повідомляє, що одразу після вибуху в Харкові, в більшості районів зникло світло та зупинився рух метро.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - повідомили в метрополітені.

Оновлено.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в області було зафіксовано 2 "прильоти" ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури.

"Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - заявив він в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні, по всій території країни оголошена повітряна тривога. У низці регіонів вже працюють системи ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло про вибух в Одесі. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.

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