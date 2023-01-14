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Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область

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Україна, Субота 14 січня 2023 17:16
Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область Фото: Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, росіяни завдали ударів по Харківській області. Електрика відсутня у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника "Харківобленерго" Володимира Скічка, яку приводить "Суспільне".

"Харків та усі громади області повністю знеструмлені внаслідок влучання російських ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури", - йдеться у заяві.

За його словами, нині на підприємстві не мають точних прогнозів, коли відновлять енергопостачання.

До цього глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що в області було зафіксовано 2 "прильоти" ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у місті працює наземний транспорт, який не залежить від електроенергії.

"Ми задіяли схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, що у суботу, 14 січня, Лозівська громада у Харківській області була повністю знеструмлена.

Також повідомлялось що у суботу, 14 січня, у низці областей України застосовані аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів армії РФ.

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