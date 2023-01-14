Минэнерго после атаки прогнозирует "тяжелые" дни впереди

Сегодня, 14 января, в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в Facebook.
По словам Галущенко, россияне сегодня снова атаковали объекты генерации и электрические сети страны. В частности прилеты есть в:
Министр сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов Украины вводятся аварийные отключения.
"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии. Держимся! Каждый день приближает нашу победу!", - подчеркнул Галущенко.
Напомним, в результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область. В Харькове приостановлена работа метро.
Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры.
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