UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міненерго назвали області із найскладнішою ситуацією зі світлом

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Найгірша ситуація з електрикою наразі фіксується в Одеській області та місцях, де ведуться бойові дії. Також до цього списку приєднується й Харківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Я би додав Харківську область (до переліку регіонів з поганою ситуацією зі світлом - ред.). На жаль, там дійсно були суттєві влучання і в генерацію, і у відповідні підстанції. Вони (російські війська - ред.) взагалі в режимі нон-стоп обстрілюють Харківську область, дивіться, всі ці дні ворог використовує ракети С-300 для обстрілу регіону. Тому там дійсно досить складна ситуація", - розповів Галущенко.

Нагадаємо, як повідомили в "Укренерго", сьогодні ліміти споживання електроенергії не запроваджують, але в разі збільшення споживання можуть застосувати аварійні відключення світла: це стосується Києва, Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.

Додамо, як розповіли в Кабміні, внаслідок постійних російських атак в Україні пошкоджено близько половини підстанцій "Укренерго" та майже 20 енергоблоків ТЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковОдесаЕлектроенергіяМинэнерго