В Минэнерго назвали области с самой сложной ситуацией со светом

"Я бы добавил Харьковскую область (в список регионов с плохой ситуацией со светом - ред.). К сожалению, там действительно были существенные попадания и в генерацию, и в соответствующие подстанции. Они (российские войска - ред.) вообще в режиме нон-стоп обстреливают Харьковскую область, смотрите, все эти дни враг использует ракеты С-300 для обстрела региона. Поэтому там действительно довольно сложная ситуация", - рассказал Галущенко.

Напомним, как сообщили в "Укрэнерго", сегодня лимиты потребления электроэнергии не вводятся, но в случае увеличения потребления могут применить аварийные отключения света: это касается Киева, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Добавим, как рассказали в Кабмине, в результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и около 20 энергоблоков ТЭС.

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