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Пошкоджена кожна друга підстанція. Шмигаль назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики

Новость на русском →
П'ятниця 10 лютого 2023 17:51
Пошкоджена кожна друга підстанція. Шмигаль назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок постійних російських атак в Україні пошкоджено близько половини підстанцій "Укренерго" та майже 20 енергоблоків ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що сьогодні російські окупанти знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни, Харків теж був під масштабним ударом. Зранку атака продовжилася та зачепила всю Україну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях", - сказав прем'єр.

За його словами, через постійні російські обстріли пошкодженими залишаються майже 20 енергоблоків теплоелектростанцій.

"Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за чотири місяці", - сказав Шмигаль.

При цьому, попри російський терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та електроенергією. Тим часом ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори енергетичне обладнання від партнерів надходять.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої атаки росіяни били по об'єктах енергетики у східних, західних та південних регіонах. Найскладніша ситуація зі світлом склалася у Харківській області.

Так, росіяни випустили 71 крилату ракету та 7 дронів під час масованої атаки по України. Сили ППО знищили 61 ракет та 5 безпілотників.

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Денис Шмигаль Електроенергія
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