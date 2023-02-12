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У Києві та чотирьох областях можливі аварійні відключення світла, - "Укренерго"

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Неділя 12 лютого 2023 11:21
У Києві та чотирьох областях можливі аварійні відключення світла, - "Укренерго" Фото: у Києві та чотирьох областях можливі аварійні відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні дефіциту потужності немає, але у разі збільшення споживання електроенергії аварійні відключення світла можуть ввести у Києві та ще чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що росіяни продовжують спроби завдати ударів по енергосистемі України. Так, вночі Повітряні сили ЗСУ збили п'ять дронів, які атакували критичну інфраструктуру баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

Тим часом споживання електроенергії залишається значним у зв'язку зі зниженням температури, хоча й меншим, ніж у будній день.

При цьому дефіциту потужності немає завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день.

Ліміти споживання на сьогодні не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Києва та Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

Окрім того, в Одеській області тривають ремонтні роботи. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників росіян.

РБК-Україна повідомляло, що 12 лютого у низці областей не вимикатимуть світло.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про наслідки російських обстрілів об'єктів енергетики.

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Електроенергія Віялові відключення Укренерго
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