Минэкономразвития опросит экспортеров о либерализации валютного регулирования

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Министерство приглашает экспортеров принять участие в опросе о либерализации валютного регулирования

Министерство экономического развития и торговли объявило о проведении опроса, целью которого является изучение мнений экспортеров о либерализации валютного законодательства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в министерстве, опрос носит рекомендательный характер. Его результаты будут рассмотрены специалистами Минэкономразвития и использованы при разработке соответствующих рекомендаций по либерализации валютного законодательства для дальнейшего предоставления всем ответственным органам власти.

"Главной задачей опроса является определение наибольших препятствий валютного регулирования для бизнеса, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность", - говорится в сообщении.

Опрос экспортеров является частью выполнения Экспортной стратегии ("дорожной карты" стратегического развития) на период 2017 - 2021 годов, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2017 года.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.