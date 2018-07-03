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Порошенко анонсував підписання закону про валюту 4 липня

НовиниФінанси    03.07.2018 - 14:32
Фото: Петро Порошенко (prezident. gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (prezident. gov.ua)

Закон був проголосований парламентом 21 червня

Президент України Петро Порошенко анонсував підписання Закону України "Про валюту" завтра, 4 липня. Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки в Белград (Сербія).

"Завтра я підпишу закон про валюту, який був поданий мною і проголосований парламентом і це буде наибольша лібералізація з 1993 року, яка взагалі коли-небудь була в Україні. Ми не будемо мати ніяких обмежень, і це дуже вплине на ситуацію для інвесторів в дуже короткий період часу ", - підкреслив він.

 

Моя доля в українсько-сербському форумах, де присутні більше 120 найбільших сербських компаній, демонструє спільне прагнення економічної кооперації між обома країнами. Ми близькі до підписання асоціації про зону вільної торгівлі між Сербією та Україною, що значно покращить наші бізнес-відносини.

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, 21 червня цього року парламент підтримав у другому читанні законопроект №8152 "Про валюту" про встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами.

зокрема, передбачається скасувати чинний декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та закону "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і внести зміни до деяких інші законодавчі акти України. Закон вводить новий режим валютного регулювання.

Україна та Сербія домовилися про обмін даними між митними органами Рада цього тижня розгляне п'ять необхідних для співпраці з ЄС законопроектів
Теги публікації: Порошенко Петро, валюта, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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