Мінекономрозвитку опитає експортерів щодо лібералізації валютного регулювання

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Міністерство запрошує експортерів взяти участь в опитуванні щодо лібералізації валютного регулювання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про опитування, метою якого є вивчення думок експортерів щодо лібералізації валютного законодавства країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначили в міністерстві, опитування має рекомендаційний характер. Його результати будуть розглянуті фахівцями Мінекономрозвитку та використані при розробці відповідних рекомендацій щодо лібералізації валютного законодавства для подальшого надання усім відповідальним органам влади.

"Головним завданням опитування є визначення найбільших перешкод валютного регулювання для бізнесу, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Опитування експортерів є частиною виконання Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на період 2017 - 2021 років, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року.

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.