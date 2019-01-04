Минэкономразвития назвало объем международной технической помощи

Фото: флаги Украины и ЕС flicjr.com/petroporoshenko)

За год Минэкономразвития зарегистрировало 264 новых проектов

По состоянию на начало 2019 года в Украине реализовываются 486 проектов технической помощи на общую сумму 6,1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отметили в пресс-службе, в 2018 году Минэкономразвития зарегистрировало 264 новых проектов международной технической помощи с общим объемом финансирования 953 млн долларов, что на 50% больше чем в 2017 году.

На период 2018 - 2022 годов Минэкономразвития привлекло средства от организаций системы ООН на сумму 675 млн долларов.

Также Украине выделили финансовую помощь ЕС в размере 272,5 млн евро на 2019-2024 годы, из которых:

104 млн евро - на поддержку энергоэффективности,

55,5 млн евро - на поддержку государственного управления финансами для Украины,

37 млн евро - на повышение потенциала органов государственной власти Украины относительно выполнения Соглашения об ассоциации и ЗСТ,

58 млн евро - на повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине,

18 млн евро - для профессиональных обменов и краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС

Кроме того, в 2018 году Минэкономразвития привлекло техническую помощь правительства США в размере 78 млн долларов, из которых:

23,6 млн долларов - на улучшение законодательной и стратегической среды в соответствии с европейскими стандартами.

54,4 млн долларов - на повышение доступности инвестиций для потребностей среднего класса.

Как сообщало РБК-Украина, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в конце октября 2018 года сообщил, что Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. В общую сумму входят как грантовая помощь, так и займы.

Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.