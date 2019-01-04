Минэкономразвития назвало объем международной технической помощи

За год Минэкономразвития зарегистрировало 264 новых проектов
По состоянию на начало 2019 года в Украине реализовываются 486 проектов технической помощи на общую сумму 6,1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.
Как отметили в пресс-службе, в 2018 году Минэкономразвития зарегистрировало 264 новых проектов международной технической помощи с общим объемом финансирования 953 млн долларов, что на 50% больше чем в 2017 году.
На период 2018 - 2022 годов Минэкономразвития привлекло средства от организаций системы ООН на сумму 675 млн долларов.
Также Украине выделили финансовую помощь ЕС в размере 272,5 млн евро на 2019-2024 годы, из которых:
Кроме того, в 2018 году Минэкономразвития привлекло техническую помощь правительства США в размере 78 млн долларов, из которых:
Как сообщало РБК-Украина, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в конце октября 2018 года сообщил, что Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. В общую сумму входят как грантовая помощь, так и займы.
Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.