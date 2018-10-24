В ЕС подсчитали объем предоставленных Украине средств за последние четыре года

Фото: Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

В общую сумму входят как грантовая помощь, так и займы

Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. Об этом сегодня во время пресс-брифинга рассказал глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"За последние четыре года Европейский Союз выделил Украине 200 млн евро в год в форме грантов, то есть, это безвозмездная помощь. В дополнение к этому мы также мобилизовали около 70 млн евро в виде гуманитарной помощи и это также в форме грантов, то есть в форме безвозмездной помощи. Также мы подготовили 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, плюс 1 млрд евро, то есть, в целом это 4,4 млрд евро макрофинансовой помощи. Но это уже в форме займов", - сказал он.

Кроме этого, как отметил Мингарелли, Европейский банк реконструкции и развития также мобилизовал 3 млрд евро в виде займов для Украины.

"В дополнение к этому Европейский инвестиционный банк, который является одним из финансовых институтов ЕС, мобилизовал так же 3 млрд евро в виде займов", - добавил посол.

Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития намерен к 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проектов.