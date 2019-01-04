Мінекономрозвитку назвало обсяг міжнародної технічної допомоги

Фото: прапори України і ЄС (flicjr.com/petroporoshenko)

За рік Мінекономрозвитку зареєструвало 264 нових проектів

Станом на початок 2019 року в Україні реалізовуються 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як зазначили в прес-службі, у 2018 році Мінекономрозвитку зареєструвало 264 нових проектів міжнародної технічної допомоги з загальним обсягом фінансування 953 млн доларів, що на 50% більше ніж у 2017 році.

На період 2018 - 2022 років Мінекономрозвитку залучило кошти від організацій системи ООН на суму 675 млн доларів.

Також Україні виділили фінансову допомогу ЄС у розмірі 272,5 млн євро на 2019-2024 роки, з яких:

104 млн євро - на підтримку енергоефективності,

55,5 млн євро - на підтримку державного управління фінансами для України,

37 млн євро - на підвищення потенціалу органів державної влади України щодо виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ,

58 млн євро - на підвищення ефективності реформ в сфері професійно-технічної освіти в Україні,

18 млн євро - для професійних обмінів та короткострокового професійного стажування у країнах-членах ЄС.

Крім того, у 2018 році Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу уряду США у розмірі 78 млн доларів, з яких:

23,6 млн доларів - на покращення законодавчого та стратегічного середовища відповідно до європейських стандартів.

54,4 млн доларів - на підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу.

Як повідомляло РБК-Україна, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наприкінці жовтня 2018 року повідомив, що Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.