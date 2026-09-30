Мінекономіки змінює підхід до інвестицій: держава покриватиме перший шар ризиків

Мінекономіки будує багатошарову систему здешевлення інвестиційного капіталу: держава бере на себе перший шар воєнних збитків, компенсує частину процентної ставки і пропонує пайові фонди перших втрат. Досвід зернової схеми: покриття на 20 млн доларів знизило лондонські тарифи на страхування суден з 4% до 0,75%.

Як працює модель first loss, які інструменти вже дають результат і скільки приватних грошей залучено в Україну – читайте в матеріалі РБК-Україна " Страхування в глухому куті: фонд допомоги для бізнесу вперся в податки і брак коштів ".

В Україні формується багаторівнева архітектура зниження вартості капіталу для інвесторів. Про це заявив заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін під час панельної дискусії на Форумі економічної стійкості Forbes Ukraine. Його доповнили представники Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Dragon Capital та Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Перший збиток візьме держава

Гроші для відбудови є, але вони не перетворюються на інвестиції.

"Ризик номер один – фізичне знищення тих активів, які ми створюємо або в які ми інвестуємо", – розповів засновник і CEO Dragon Capital Томаш Фіала.

Держава, за логікою заступника міністра економіки Перелигіна, має взяти на себе "найважчий шар" – руйнування при першому ударі, щоб страховики з конкурентними тарифами зайшли на наступні шари ризику.

Ефект підтверджує голова правління ЕКА Руслан Гашев: після державного покриття 20 млн доларів у зерновій схемі 2023 року лондонський тариф на страхування суден впав з 4% до 0,75%, а збитки за дев'ять місяців мали лише 5% застрахованих фірм.

Паралельно працюють кредитні інструменти: компенсація 5,5 п.в. ставки за постановою №594 для великого бізнесу та програма "5–7–9%" для МСБ.

"Держава дає вам ресурс вартістю інфляції, ви вкладаєте свій ресурс паралельно – поїхали відбудовувати", – описав механізм Перелигін.

Окрім того, Мінекономіки розглядає ширше застосування Political Risk Insurance: сам по собі цей інструмент в Україні "нецікавий і непотрібний", але в комбінації з довгостроковим кредитом від західних партнерів здатен здешевити залучення коштів.

Скільки приватних грошей це принесло

Dragon Capital за два роки залучив близько 600 млн євро у 20 українських компаній; 70% інфраструктурних коштів пішло у greenfield-проєкти, а акціонерний капітал мультиплікується кредитами приблизно вдвічі. У три фонди вклалися близько 15 міжнародних фінансових організацій.

ЄІБ розблоковує понад 500 млн євро портфельних гарантій для кредитування МСБ і готує до 800 млн євро підтримки великих компаній.

"Секвенція декількох каталізаторів дозволяє вибудовувати конкурентно привабливу ціну на капітал", – підсумував Перелигін.

Довідково: Секвенція (від лат. sequentia – "послідовність", від дієслова sequor – "слідую") – послідовне поєднання кількох фінансових інструментів-каталізаторів (страхових шарів, дешевих кредитів, пайових фондів), коли кожен наступний крок "слідує" за попереднім і разом вони дають прийнятну ціну капіталу, тоді як окремо – ні.

Нагадаємо, ДТЕК залучив рекордне фінансування DFC США для енергетики України.

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