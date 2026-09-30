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Минэкономики изменяет подход к инвестициям: государство будет покрывать первый слой рисков

14:20 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Минэкономики изменяет подход к инвестициям: государство будет покрывать первый слой рисков Фото: Минэкономики строит многослойную систему удешевления инвестиционного капитала (Getty Images)
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Минэкономики строит многослойную систему удешевления инвестиционного капитала: государство берет на себя первый слой военного ущерба, компенсирует часть процентной ставки и предлагает паевые фонды первых потерь. Опыт зерновой схемы: покрытие на 20 млн. долларов снизило лондонские тарифы на страхование судов с 4% до 0,75%.

Как работает модель first loss, какие инструменты уже дают результат и сколько частных денег привлечено в Украину – читайте в материале РБК-Украина "Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку средств".

В Украине формируется многоуровневая архитектура понижения стоимости капитала для инвесторов. Об этом заявил заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелыгин в ходе панельной дискуссии на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine. Его дополнили представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Dragon Capital и Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Первый ущерб возьмет государство

Деньги для восстановления есть, но они не превращаются в инвестиции.

"Риск номер один - физическое уничтожение активов, которые мы создаем или в которые мы инвестируем", - рассказал основатель и CEO Dragon Capital Томаш Фиала.

Государство, по логике замминистра экономики Перелыгина, должно взять на себя "самый тяжелый слой" – разрушение при первом ударе, чтобы страховщики с конкурентными тарифами зашли на следующие слои риска.

Эффект подтверждает председатель правления ЭКА Руслан Гашев: после государственного покрытия 20 млн долларов в зерновой схеме 2023 года лондонский тариф на страхование судов упал с 4% до 0,75%, а убытки за девять месяцев получили лишь 5% застрахованных фирм.

Параллельно работают кредитные инструменты: компенсация 5,5 п.в. ставки по постановлению №594 для крупного бизнеса и программа "5-7-9%" для МПБ.

"Государство дает вам ресурс стоимостью инфляции, вы вкладываете свой ресурс параллельно – поехали восстанавливать", – описал механизм Перелыгин.

Кроме того, Минэкономики рассматривает более широкое применение Political Risk Insurance: сам по себе этот инструмент в Украине "неинтересен и не нужен", но в комбинации с долгосрочным кредитом от западных партнеров способен удешевить привлечение средств.

Сколько частных денег это принесло

Dragon Capital за два года привлек около 600 млн евро у 20 украинских компаний; 70% инфраструктурных средств ушло в greenfield-проекты, а акционерный капитал мультиплицируется кредитами примерно вдвое. В три фонда вложились около 15 международных финансовых организаций.

ЕИБ разблокирует более 500 млн евро портфельных гарантий для кредитования МПБ и готовит до 800 млн евро поддержки крупных компаний.

"Секвенция нескольких катализаторов позволяет выстраивать конкурентно привлекательную цену на капитал", – подытожил Перелыгин.

Справка: Секвенция (от лат. sequentia – "последовательность", от глагола sequor – "следую") – последовательное сочетание нескольких финансовых инструментов-катализаторов (страховых слоев, дешевых кредитов, паевых фондов), когда каждый следующий шаг "следует" по предыдущему и вместе они дают приемлемую цену капиталу.

Напомним, ДТЭК привлек рекордное финансирование DFC США для энергетики Украины.

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