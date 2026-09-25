Економіка під загрозою. Аграрії та металурги закликали прем'єра терміново розблокувати порти

Подальше блокування українських морських портів може призвести до зупинки частини металургійних підприємств, втрати валютної виручки та скорочення бюджетних надходжень. Представники ГМК та агросектору закликали голову уряду терміново відновити морську логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення, яке підписали президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков та гендиректор УКАБ Олег Хоменко.

Про що йдеться?

У документі зазначається, що альтернативи глибоководним чорноморським портам фактично немає. Навіть за найкращого сценарію Дунай та західні переходи здатні перевезти лише близько 28-30% вантажів.

Особливо залежною від моря залишається металургія: за кордон традиційно йде близько 80% української металопродукції та 50-60% залізорудної сировини.

Через блокаду підприємства змушені переходити на дорожчі маршрути. За оцінками авторів звернення, обхідна логістика додає до 46 доларів на тонну продукції, а загальна вартість перевезень чавуну та необхідної для його виробництва сировини зросла приблизно вдвічі.

При цьому з серпня вантажні тарифи "Укрзалізниці" збільшилися ще на 30%.

Масштаб проблеми виходить далеко за межі ГМК

У галузі наголошують, що таке зростання витрат робить частину експортних контрактів збитковими та підвищує ризик подальших зупинок виробництва.

Масштаб проблеми виходить далеко за межі самого ГМК. У 2025 році металургія забезпечила близько 5,5% ВВП, 150 млрд грн податкових надходжень і 6 млрд доларів валютної виручки. Одне робоче місце у секторі, за оцінками галузі, створює понад сім робочих місць у суміжних сферах.

Особливо вразливими залишаються промислові регіони поблизу фронту. Зупинка великих підприємств може спричинити зростання безробіття, падіння доходів місцевих бюджетів і новий відтік населення.

Пропозиції бізнесу

Бізнес пропонує уряду кілька першочергових кроків:

відновити безпечне судноплавство;

запровадити до 25% знижки на залізничні тарифи для прифронтових підприємств;

компенсувати частину транзиту через порти ЄС;

створити фонд перестрахування воєнних ризиків.

Окремо пропонується домовлятися з ЄС про розширення квот на українську металопродукцію до рівнів, співставних із 2025 роком.