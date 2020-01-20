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Население Украины сократилось еще на 230 тысяч

Новости » Общество     20.01.2020 - 16:49
Население Украины сократилось еще на 230 тысяч
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине умирает вдвое больше людей, чем рождается

Численность наличного населения Украины на протяжении января-ноября 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2019 года составила 41922,7 тысяч человек. Таким образом, за октябрь население сократилось на 18,0 тыс. человек.

Население Украины сократилось еще на 230 тысяч

ukrstat.gov.ua

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 54 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

Отметим, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет 15 января заявил, что в Кабинете министров смогли с помощью различных методов установить точное количество жителей Украины. В то же время он не назвал его и заявил, что цифру обнародуют в течение недели.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

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