Население Украины сократилось еще на 230 тысяч

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине умирает вдвое больше людей, чем рождается

Численность наличного населения Украины на протяжении января-ноября 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2019 года составила 41922,7 тысяч человек. Таким образом, за октябрь население сократилось на 18,0 тыс. человек.

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"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 54 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

Отметим, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет 15 января заявил, что в Кабинете министров смогли с помощью различных методов установить точное количество жителей Украины. В то же время он не назвал его и заявил, что цифру обнародуют в течение недели.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.