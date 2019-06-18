В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население будет расти в основном в бедных странах

В ближайшие 30 лет население планеты вырастет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд. Об этом говорится в новом докладе ООН, посвященному глобальным демографическим изменениям и перспективам.

По данным доклада, 50% прироста населения в следующие три десятилетия произойдут за счет девяти стран - Индии, Нигерии, Пакистана, ДР Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. В 2027 году, предсказывают аналитики, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения. Количество жителей тропической Африки к 2050 году удвоится.

Авторы доклада подтверждают, что население планеты стареет, этот процесс особенно заметен в странах Европы и Северной Америки. В 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до 5 лет.

Главные причины старения мирового населения - увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости. По данным доклада, сегодня в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка на одну женщину.

В докладе также отмечается рост числа стран, в которых наблюдается сокращение населения. Это связано, в первую очередь, с падением уровня рождаемости. К 2050 году в 55 странах численность населения сократится как минимум на 1%. Среди них - Украина, Беларусь, Россия, Армения, Латвия и Литва. В частности, население Украины к 2050 году сократится на 8,8 млн человек с нынешних 44 млн до 35,2 млн человек.

Напомним, в апреле Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.