У Мінекономіки озвучили кінцевий термін конкурсу на голову АРМА
Конкурс по відбору нового голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) планують завершити до кінця 2025 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час спілкування з журналістами.
"По АРМА нам треба завершити конкурс по обранню голови до кінця року. Ми змінили голову в серпні", - сказав він.
Соболев також зазначив, що зараз в АРМА проходить аудит і по результатам роботи компанії "все схвально".
Що передувало
Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній директор Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума може бути дотична до корупційного скандалу з розкраданнями в "Енергоатомі".
Повідомлялось, що в липні 2025 року Дума також підтримала закон, який мав ліквідувати незалежність антикорупційних органів. Вона прямо написала про підтримку скандального законопроекту №12414.
Цікаво, що вже 30 липня Дума доволі несподівано подала заяву про звільнення з посади – заяву задовольнили того ж дня. Це сталося через тиждень після того, як в ЗМІ з'явилася новина, що НАБУ могла прослуховувати Міндіча. При цьому голосів екс-очільниці АРМА на плівках, оприлюднених НАБУ, немає.
Операція "Мідас"
Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед інших там були замішані екс-бізнес-партнер президента Володимира Зеленського - Тимур Міндіч, а також міністр юстиції Герман Галущенко та міністр енергетики Світлана Грінчук.
При цьому Галущенко, як виявилося, жив у будинку, який колись належав ексміністру МВС часів президента-втікача Віктора Януковича. Цей актив було заарештовано державою та передано до АРМА. Припускається, що за вказівкою Міндіча будинок могли передати Галущенку.
Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна. Окрім цього, ми писали про те, як далі можуть розгортатися події "Міндіч-гейту", та якими можуть бути наслідки.