В Минэкономики озвучили конечный срок конкурса на главу АРМА

Конкурс по отбору нового главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) планируют завершить до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.

"По АРМА нам надо завершить конкурс по избранию председателя до конца года. Мы сменили главу в августе", - сказал он.

Соболев также отметил, что сейчас в АРМА проходит аудит и по результатам работы компании "все одобрительно".

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что бывший директор Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума может быть причастна к коррупционному скандалу с хищениями в "Энергоатоме".

Сообщалось, что в июле 2025 года Дума также поддержала закон, который должен был ликвидировать независимость антикоррупционных органов. Она прямо написала о поддержке скандального законопроекта №12414.

Интересно, что уже 30 июля Дума довольно неожиданно подала заявление об увольнении с должности - заявление удовлетворили в тот же день. Это произошло через неделю после того, как в СМИ появилась новость, что НАБУ могла прослушивать Миндича. При этом голосов экс-руководительницы АРМА на пленках, обнародованных НАБУ, нет.