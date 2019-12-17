Минэкономики обнародовало перечень из почти тысячи предприятий для приватизации

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2019 - 2021 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Кроме того, в список попали "Хмельницкоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго".

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень всех объектов, что подлежат приватизации. В перечне 729 объектов малой приватизации, которые будут продавать на ProZorro.Продажи

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.