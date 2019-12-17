Мінекономіки оприлюднило перелік майже з тисячі підприємств для приватизації

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. Про це повідомляється на сайті відомства.

У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

Крім того, до списку потрапили "Хмельницькобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Одесаобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго".

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які продаватимуть на ProZorro.Продажі

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.