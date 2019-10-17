Клиенты "Волыньгаза" сократили объемы потребления голубого топлива на 16%

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Потребление газа сократилось среди большинства категорий потребителей

Объемы потребления газа на Волыни за 9 месяцев 2019 года уменьшились на 47 млн куб. м. Такая тенденция наблюдается уже седьмой год подряд. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

"Общий объем потребления газа в области за 9 месяцев 2019 года составил 257 млн куб. м, что на 16% меньше, чем в 2018 году. В результате компания недополучила свыше 33,5 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей", - говорится в сообщении.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа – на 0,7 млн куб. м (15%), промышленность - на 8,2 млн куб. м (17%), а населения - на 35,6 млн куб. м (21%). По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа непосредственно отразилось на финансовом состоянии АО "Волыньгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние 7 лет объем потребления природного газа на Волыни уменьшился на 22%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Волыньгаз" Андрей Цыбульский.

По словам пресс-службы, ситуацию с падением объемов осложняют еще и долги за распределение природного газа. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Волиньгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 18%, в 2018 - на 6%. В целом же объем потребления газа в течение 2014-2019 года сократился на 13%.