Потери госбюджета от теневых схем оценили в 150-275 млрд грн

Иллюстративное фото (УНИАН)

Больше всего потерь от контрабанды и зарплат в конвертах

Объем теневых схем в экономике Украины оценивается от 550 до 1050 млрд грн, из-за чего государственный бюджет теряет от 150 до 275 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели Институт социально-экономической трансформации и Центр социально-экономических исследований CASE-Ukraine.

По данным исследования, больше всего государственный бюджет Украины недополучает от существования схем на таможне, выплаты зарплат в "конвертах" и выведения прибылей в офшоры.

Влияние на бюджет наиболее популярных путей уклонения от уплаты налогов:

"Серый импорт", контрабанда

Объем - 209-311 млрд грн, потери бюджета на год - 63-93 млрд грн

Офшорные схемы

Объем - 120-200 млрд грн, потери бюджета на год - 22-36 млрд грн

Зарплаты в "конвертах"

Объем - 50-200 млрд грн, потери бюджета на год - 25-74 млрд грн

Теневая аренда сельскохозяйственных земель

Объем - 19-69 млрд грн, потери бюджета на год - 6-22 млрд грн

Конвертационные центры

Объем - 40-60 млрд грн, потери бюджета на год - 12-18 млрд грн

Контрафакт

Объем - 35-55 млрд грн, потери бюджета на год - 10-12 млрд грн

Манипуляции с НДС

Объем - 42-54 млрд грн, потери бюджета на год - 7-9 млрд грн

Оформление штатного работника предпринимателем

Объем - 10-16 млрд грн, потери бюджета на год - 4-7 млрд грн

Занижение оборотов

Объем - 30-90 млрд грн, потери бюджета на год - 2-2,5 млрд грн

Как сообщало РБК-Украина, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. По данным Госстата, номинальный ВВП за 2018 год составил 3558,7 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 84190 грн.