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Мінекономіки трохи підвищить прогноз зростання ВВП України

Новини » Економіка    22.10.2019 - 10:32
Мінекономіки трохи підвищить прогноз зростання ВВП України
Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Замість зростання на 3,3% економіка України зросте до 3,7%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України найближчим часом подасть на затвердження Кабінету міністрів оновлений макропрогноз на 2020 рік. Про це на брифінгу сказав міністр Тимофій Милованов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, прогноз зростання економіки України на 2020 рік буде підвищений до 3,7%.

Милованов нагадав, що на початку жовтня Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,7%. Міністр висловив упевненість, що Міжнародний валютний фонд також оновить свій прогноз по зростанню економіки України та підвищить його приблизно до цього ж рівня.

Як повідомляє прес-служба Мінекономіки, у макропрогнозі будуть враховані два сценарії. В консервативному варіанті зростання економіки складе 3,7%, в оптимістичному - 4,8%. Різниця в реалізації цих сценаріїв базується на обсязі залучених у майбутньому році інвестицій.

Відзначимо, зараз в проекті державного бюджету на 2020 рік закладений прогноз зростання ВВП України на 3,3%.

Нагадаємо, 16 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство економіки завершує перегляд макроекономічного прогнозу на наступний рік. За його словами прогноз буде готовий до кінця місяця.

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