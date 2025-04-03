Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає", - заявила Свириденко.

Вона додала, що протягом 2024 року Україна експортувала до Штатів 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун й 112 млн - труби. Водночас у США було куплено товарів на суму 3,4 млрд доларів.

Попри усе, мита України на американські товари залишаються досить низькими, наприклад, на автомобілі ставка 10%, а на вугілля й нафту - 0%. Загалом до США експортується більше 600 різних категорій українських товарів, серед яких 65 видів продукції - на суму більше мільйона доларів. У зв'язку з цим Київ має шанси домовитись на інші умови як надійний союзник й партер, оскільки від справедливих мит виграють обидві наші країни.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", - пояснила Свириденко.