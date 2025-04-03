Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет", - заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты 874 млн долларов, из которых 363 млн пришлось на чугун и 112 млн - трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму 3,4 млрд долларов.

Несмотря на все, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть - 0%. Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции - на сумму более миллиона долларов. В связи с этим Киев имеет шансы договориться на другие условия как надежный союзник и партер, поскольку от справедливых пошлин выигрывают обе наши страны.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - пояснила Свириденко.