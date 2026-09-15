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Минэкономики о помощи бизнесу, который атакует Россия: мы на перепутье

21:36 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Минэкономики о помощи бизнесу, который атакует Россия: мы на перепутье Фото: министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко (facebook.com/oleksandr.kravchenko.5)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине предлагают создать госфонд компенсации ущерба бизнесу от обстрелов. Для этого налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет на 1 процентный пункт (п.п.).

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко на организованном Европейской бизнес-ассоциацией событии Global Outlook в Киеве.

Правительство нарабатывает механизм компенсации первых потерь (first loss) от вражеских атак для украинского бизнеса. Предлагаемая модель предполагает повышение ставки НДС с 20% до 21%, что позволит аккумулировать около 1 млрд долларов государственного взноса.

В Минэкономики объясняют, что рассматривали разные варианты наполнения фонда, в частности, введение дополнительного импортного сбора. Однако от этой идеи отказались из-за риска более высокой инфляции. Повышение НДС на 1 п.п., по оценкам правительства, приведет к незначительному росту инфляции - ориентировочно на 0,8 п.п.

Александр Кравченко подчеркнул, что повышение НДС является оптимальным решением, ведь оно охватывает все отрасли, удобное в администрировании и способствует детенизации бизнеса, поскольку воспользоваться программой смогут только плательщики этого налога.

"У нас, наверное, такая развилка: или мы все же сможем запустить наконец-то механизмы военного страхования, которые заработают... Или мы останемся, где мы есть: будем проводить дискуссии между бизнесом и правительством, бизнес будет нуждаться в поддержке, мы будем очень ограничены в том, что мы можем реально предоставить", - подчеркнул он.

Дополнительные миллиарды от партнеров

По словам министра, этот шаг поможет привлечь от международных партнеров дополнительные 1-2 млрд долларов. Планируется, что спецфонд заработает с начала 2027 через государственное "Экспортно-кредитное агентство".

Лимит компенсации составит 10 млн долларов, а ставка для участников программы - 2% от суммы покрытия. При этом фонд будет покрывать убытки предприятий, но не будет распространяться на товары.

Он напомнил, что обсуждения масштабного военного страхования продолжаются с конференции в Лугано в июле 2022 года, однако по состоянию на 2026 год действенного механизма до сих пор нет.

Министр убежден, что запуск фонда упростит работу коммерческим страховым компаниям и со временем откроет международный рынок перестрахования, который сейчас фактически закрыт для Украины.

Напомним, ранее Александр Кравченко заявлял, что убытки украинского бизнеса от российских атак в 2026 году могут составить 10 млрд долларов.

В то же время, правительство планирует расширять программы поддержки предпринимателей и работает над созданием механизма страхования военных рисков для бизнеса.

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