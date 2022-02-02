Minecraft использовали для мошенничества с NFT

Лишь за восемь минут, основатели проекта Blockverse успели продать более чем 10 тысяч экземпляров персонажей видеоигры Minecraft по цене 124 доллара каждый. Однако, уже через несколько дней создатели прекратили свою деятельность, удалили сайт, игровой сервер, Discrord-канал и исчезли вместе с заработанными деньгами.

После нескольких дней молчания и обвинений в мошенничестве, основатель Blockverse написал в своем Twitter-аккаунте о том, что команда проекта временно прекратила свою деятельность, якобы из-за преследования.

"FUD (страх, неуверенность и сомнения .- ред) быстро перешли в преследования, угрозы и домогательства. Команда заметила все это и запаниковала, импульсивно удалив сервер Discord. Все остальное было закрыто, чтобы предотвратить продолжение преследований, которые происходят до сих пор. Но даже тогда планировалось, что сервер будет открыт снова, как только все успокоится", - написал создатель проекта.

По словам основателя Blockverse, его команда не планирует покидать проект, поскольку вся техническая работа и инфраструктура уже была выполнена. Однако он разочарован тем, что сообщество быстро перешло к ложным обвинениям.

"Многие фанаты не были убеждены в правильности объяснения и теперь называют ситуацию мошенничеством", - добавил создатель.