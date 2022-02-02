Minecraft використали для шахрайства з NFT

Лише за вісім хвилин, засновники проєкту Blockverse встигли продати більше ніж 10 тисяч екземплярів персонажів відеогри Minecraft за ціною 124 долари кожен. Однак, вже через кілька днів творці припинили свою діяльність, видалили вебсайт, ігровий сервер, Discrord-канал та зникли разом з заробленими грошима.

Після декількох днів мовчання та звинувачень у шахрайстві, засновник Blockverse написав у власному Twitter-акаунті про те, що команда проєкту припинила тимчасово свою діяльність, нібито, через переслідування.

"FUD (страх, невпевненість та сумніви .-ред) швидко перейшли у переслідування, загрози та домагання. Команда помітила все це і запанікувала, імпульсивно видаливши сервер Discord. Все інше було закрито, щоб запобігти продовженню переслідувань, які відбуваються досі. Але навіть тоді планувалося, що сервер буде відкритий знову, як тільки всі заспокоїться", - написав творець проєкту.

За словами засновника Blockverse, його команда не планує покидати проєкт, оскільки вся технічна робота й інфраструктура вже була виконана. Однак він розчарований тим, що спільнота швидко перейшла до хибних звинувачень.

"Багато фанатів не були переконані в правильності пояснення і тепер називають ситуацію шахрайством", - додав творець.