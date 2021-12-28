Будущее цифровых активов или "ярмарка тщеславия". Что нужно знать об NFT

Новомодное слово NFT все чаще появляется в нашей жизни с разных сторон. Впрочем, вопросов на эту тему, обычно, больше чем ответов.

Что нужно знать об этом токене – в материале РБК-Украина .

NFT (non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) выступает в цифровом мире в роли "ценных бумаг". Технология дает возможность доказать владение тем или иным активом, будь это изображение, музыка, GIF-анимация или даже первое сообщение основателя Twitter Джека Дорси в своей соцсети.

В будущем, если человечество прибегнет к оцифровыванию памяти, возможно, и чьи-то воспоминания так же будут выставлены на аукцион торговой площадки.

Как понятно из названия, у этого токена есть одно очень важное свойство: отдельно взятый NFT нельзя обменять на аналогичный. Каждый токен является для его обладателя таким же уникальным экземпляром, как картина "Айзелуортская Мона Лиза" для Лувра.

Дальше – больше. Эти "ценные бумаги" не материальны. После приобретения токена, "запись" о покупке надежно хранится в интернете, так что потерять права на актив практически невозможно. Хранить NFT можно и в онлайн-кошельке, самый популярный из них – Metamask.

Изобретение NFT решило множество вопросов касаемо права владения цифровыми активами. Более того, несмотря на неожиданное в этом году "появление на сцене", технология быстро стала не только свежим глотком воздуха для криптографических токенов, но и золотой жилой для творческих личностей.

Как работает NFT и при чем здесь блокчейн

Блокчейн – это база данных, которая является тем самым "банком" для NFT, что строго следит за "транзакцией" уникального токена. Принцип его работы противоположен концепции интернета, когда все устройства подключены к централизованным узлам. Тут наоборот – все устройства одновременно хранят информацию, которая записывается в блокчейне.

В итоге получается "книга" из непрерывной цепочки блоков. По такому же принципу работает и криптовалюта, например Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) или Monero (XMR).

Подделать историю NFT сложно и технически почти невозможно. Его история одновременно хранится на множестве компьютеров, что, в свою очередь, минимизирует риск быть обманутым мошенниками.

Фото: история продаж и перепродаж одного из арт-объектов на торговой NFT-площадке Opensea (opensea.io)

На изображениях продемонстрирован принцип работы смарт-контрактов блокчейна – алгоритма, который автоматически выполняет роль "нотариуса" в цифровом мире без каких-либо посредников.

В вышеупомянутом случае пользователи маркетплейса перепродают друг другу аватар, каждый раз повышая на него цену. Смарт-контракт, в свою очередь, подтверждает приобретение и занимается переводом криптовалюты. На большинстве площадок "транзакция" проходит через Ethereum.

Подобные торговые площадки дают возможность творческим личностям окупить свои труд. При продаже автору разрешено самостоятельно определить процент дохода, который он будет получать, если его работа снова перейдет в другие руки. Это обеспечит ему дополнительную прибыль.

Для покупателей дела обстоят немного иначе. Так они финансово помогают автору произведения и получают "лицензию" на его работу, чтобы иметь возможность полностью распоряжаться ею.

Торговые NFT-площадки стали в сегодняшних реалиях переосмыслением и упрощением процесса публичных торгов, где каждый, будь это покупатель или же автор, имеет возможность найти что-то свое, не выходя за пределы комнаты.

Многие покупатели расценивают это как цифровой актив и рассчитывают заработать на его перепродаже. Порядок сумм на этом "рынке" впечатляет: к примеру, 8 августа 2021 года изображение камня купили за 45 ETH, что на тот момент составило 135 тысяч долларов.

"Если все согласны с тем, что один NFT интересен, а другой – неэффективен, то люди решительно предпочтут покупать первый, потому что он будет иметь более высокую ценность с точки зрения права хвастовства и личной гордости за его владение, а также потому, что его можно перепродать по более высокой цене, потому что все остальные думают так же", – объяснял суть этого тренда основатель Ethereum Виталий Бутерин.

Кто и зачем тратит миллионы на NFT

Поговорим о самых дорогих, необычных и интересных приобретениях в истории существования NFT. Стоимость арт-объектов указана в соответствии с курсом ETH на момент их продажи.

- Популярный в свое время Nyan Cat наконец-то приобрел нового владельца в феврале 2021 года. Именно тогда гиф-анимации исполнилось 10 лет. Ее создатель Крис Торрес продал свою работу за 590 тысяч долларов.

- Самая популярная коллекция NFT – CryptoPunks, состоит из более чем 10 тысяч аватаров в виде животных, людей и других существ. Цифровое изображение "Чужого" было продано 10 июня 2021 года за 11,8 млн долларов.

- 11 марта 2021 года стал знаменательным днем для американского цифрового художника Майка Винкельманна, более известного под псевдонимом "Бипл". Именно тогда его NFT коллаж из работ серии "Ежедневно. Первые 5000 дней" в формате JPEG был продан в аукционном доме лидера мирового арт-рынка "Кристис" за 69 млн долларов. "Бипл" рисовал ее по одному изображению на протяжении более чем 13 лет начиная с 2007 года, после чего поместил их в один арт-объект. Цена лота стартовала со 100 долларов.

- Еще одна не менее интересная работа "Билла" – 10-секундный ролик с ярким политическим подтекстом, "сюжет" которой был определен результатами президентских выборов в США в 2020 году. На видео изображен бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Видеоролик был продан в 2020 году за почти 67 тысяч долларов, однако уже в феврале 2021 года его перепродали за 6,6 млн долларов.

- Первый твит Джека Дорси был продан 22 марта 2021 года за 2,9 млн долларов.

Интересно, что владельцы арт-объектов из коллекций NFT создают свои общины. Пожалуй, самые известные из них – собственники аватаров Pudgy Penguins или же Bored Ape Yacht Club – коллекции из более чем 10 тысяч изображений обезьян.

К примеру, обладатели NFT обезьян получают пропуск к уникальному Discord-серверу. Это цифровое братство постоянно поддерживает контакт между собой. Среди обладателей "скучающих обезьян" есть и известные личности – звезда NBA Стефен Карри в свое время приобрел аватар за 180 тысяч долларов.

Похоже на то, что токен интересен по большей части и без того богатым и известным людям, которым он помогает заработать на перепродаже или вступить в очередной "клуб для избранных". Но основатель Ethereum Виталий Бутерин надеется, что в будущем NFT станет надежным каналом финансирования творческих людей и благотворительных организаций.

По его словам, будущее токена зависит от самих людей. Конечно же, влияние знаменитостей играет немаловажную роль в "жизни" NFT, но если торговые площадки и в дальнейшем будут развлечением для богатых – социальный потенциал технологии может быть утерян, а сама она станет очередным "сиюминутным аттракционом" в истории интернета.

Если этому тренду и суждено стать "прорывным", ему придется столкнуться с проблемами, которые переживали другие продукты криптотехнологий. Прежде всего – реальным законодательством. Ведь еще не решен вопрос об авторских правах. При приобретении NFT покупатель получает "лицензионный продукт", но не абсолютные права на собственность. Тогда как по законам США, передача прав происходит лишь при наличии письменного соглашения.