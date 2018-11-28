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В МинАП не ожидают проблем с продуктами из-за военного положения

Новости » Общество    28.11.2018 - 13:07
В МинАП не ожидают проблем с продуктами из-за военного положения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МинАП не видит оснований для возникновения дисбаланса вследствие действия военного положения

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины не ожидают проблем с продуктами из-за введения военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МинАП.

Как отмечается, МинАП не видит оснований для возникновения дисбаланса вследствие действия военного положения в 10 областях Украины.

"Мы ведем регулярную статистику относительно обеспечения регионов основными продуктами питания, в частности, в какой из областей необходимо дополнительное снабжение, а какие находятся на полном самообеспечении. Оперативные данные свидетельствуют, что предложение продуктов значительно превышает спрос", - сообщил первый заместитель главы МинАП Максим Мартынюк.

В ведомстве отметили, что продукции более чем достаточно по всем базовым категориям и она доступна в любой момент.

"В случае спекулятивного роста цен у нас есть широкий инструментарий для их тушения", - отметили в Минап.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 28 ноября, спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко подписали закон о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что режим военного положения не придется продолжать через 30 дней.

Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено с 26 ноября Порошенко обсудил с Эрдоганом ситуацию в Керченском проливе и военное положение
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