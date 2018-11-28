У МінАП не очікують проблем з продуктами через воєнний стан

МінАП не бачить підстав для виникнення дисбалансу внаслідок дії воєнного стану
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України не очікують проблем з продуктами через введення воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МінАП.
Як зазначається, МінАП не бачить підстав для виникнення дисбалансу внаслідок дії воєнного стану в 10 областях України.
"Ми ведемо регулярну статистику щодо забезпечення регіонів основними продуктами харчування, зокрема, в якій з областей необхідне додаткове постачання, а які знаходяться на повному самозабезпеченні. Оперативні дані свідчать, що пропозиція продуктів значно перевищує попит", - повідомив перший заступник глави МінАП Максим Мартинюк.
У відомстві зазначили, що продукції більш ніж достатньо за всіма базовими категоріями і вона доступна в будь-який момент.
"У разі спекулятивного росту цін у нас є широкий інструментарій для їх гасіння", - зазначили в МінАП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 листопада, спікер парламенту Андрій Парубій та президент України Петро Порошенко підписали закон про введення воєнного стану в Україні на 30 днів.
Також повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що режим воєнного стану не доведеться продовжувати через 30 днів.