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Гройсман сумнівається у продовженні воєнного стану через 30 днів

Новини » Політика    28.11.2018 - 10:56
Гройсман сумнівається у продовженні воєнного стану через 30 днів
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр закликав українців жити звичайним життям

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що режим воєнного стану не доведеться продовжувати через 30 днів. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман закликав українців не піддаватися паніці у зв'язку з воєнним станом і жити звичайним життям.

"Я глибоко переконаний, що через 30 днів у нас будуть всі підстави не продовжувати рішення про воєнний стан і все буде абсолютно нормально. Але ми також розуміємо, що завжди повинні бути готові відбити агресію нашого ворога, який ще недавно був нашим сусідом", - підкреслив він.

Гройсман додав, що для України важливо стати економічно і фінансово забезпеченою, щоб бути сильною для відбиття атак, які можуть бути здійсені з російської сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект, яким передбачає введення воєнного стану в Україні.

Зазначимо, командувач Об'єднаних сил Сергій Наївши запевнив, що воєнний стан в Донецькій і Луганській областях не вплине на мирних жителів.

 

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