Минагрополитики: после запуска рынка ОТО не смогут продавать землю

Объединенные территориальные общины не смогут продавать землю после запуска рынка в Украине. Они смогут ее только сдавать в аренду.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Он отметил, что наконец земля возвращена общинам.

"Земля возвращена общинам. Они являются субъектами, которые устанавливают контроль, в том числе в вопросе земельных налогов. Общины сегодня становятся субъектом, которые имеют ответственность за коммунальную землю", - сказал Лещенко.

В то же время он отметил, что парламентом были внесены меры предосторожности, которые говорят о том, что земля государственной и коммунальной собственности не является объектом купли-продажи общинами.

"Общины могут только сдавать землю в аренду через электронные аукционы", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон, разрешающий землю, расположенную за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Война против олигархов - основная тема нового выпуска "Свободы слова Савика Шустера". Гости и эксперты в прямом эфире рассказывают, сколько в Украине всего олигархов, а также о том, кто сможет приобрести паи с 1 июля (после открытия рынка земли).

Об этом всем и не только рассказывают секретарь СНБО Алексей Данилов, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и другие компетентные эксперты.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".