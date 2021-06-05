Мінагрополітики: після запуску ринку ОТГ не зможуть продавати землю

Об'єднані територіальні громади не зможуть продавати землю після запуску ринку в Україні. Вони зможуть її лише здавати в оренду.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Він зазначив, що нарешті земля повернута громадам.

"Земля повернута громадам. Вони є суб'єктами, які встановлюють контроль, в тому числі в питанні земельних податків. Громади сьогодні стають суб'єктом, які мають відповідальність за комунальну землю".

Водночас він зазначив, що парламентом були внесені запобіжники, що земля державної та комунальної власності не є об'єктом купівлі-продажу громадами.

"Громади можуть лише здавати землю в оренду через електронні аукціони", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, що в Україні набрав чинності закон, що дозволяє землю, що розташована за межами населених пунктів у комунальну власність.