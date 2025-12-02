Мінʼюст зробив заяву про "нові правила" купівлі нерухомості з 2026 року

Міністерство юстиції України спростувало інформацію, яка активно поширюється у соцмережах про нібито запровадження з 1 січня 2026 року нових правил купівлі нерухомості.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін’юсту.
У відомстві наголошують, що вимоги щодо перевірки джерел походження коштів при операціях з нерухомістю діють понад десять років і залишаються незмінними.
Нотаріуси й зараз є суб’єктами первинного фінмоніторингу та зобов’язані перевіряти джерела походження коштів при угодах з нерухомістю, якщо сума операції дорівнює або перевищує 400 тис. гривень. Підтвердженням доходів можуть бути декларація, спадщина, подарунки, кредит, дохід від продажу майна тощо.
"Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яке регулює обов’язки нотаріусів перевіряти джерела походження коштів, не зазнало змін. Ця вимога чинна й сьогодні", - підкреслили у відомстві.
У соцмережах напередодні поширювали публікації про те, що з 1 січня 2026 року нібито вводяться нові жорсткі правила для покупців нерухомості. Підставою стало трактування наказу Мінфіну №322 від 2021 року, який стосується порядку обміну інформацією між органами фінмоніторингу.
У документі справді йдеться про вдосконалення звітності для нотаріусів. Але нових правил для покупців нерухомості немає.
Раніше РБК-Україна розповідало, які обов’язкові кроки потрібно виконати перед купівлею житла на вторинному ринку. Мін’юст наголошує на важливості перевірки документів, права власності, даних із реєстрів, можливих обтяжень, боргів та перепланувань, адже ігнорування цих перевірок може призвести до судових спорів або втрати майна.
Також ми писали, що українцям, які отримали право власності на нерухомість до 2013 року, необхідно обов’язково зареєструвати його в Державному реєстрі, адже дані, що зберігаються лише в архівах БТІ, можуть бути втрачені під час бойових дій. Без реєстрації неможливо отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло. Також пояснювали, як зареєструвати право власності онлайн через "Дію" або офлайн у нотаріуса чи ЦНАП, та надаються контакти для безоплатної юридичної допомоги.