Минюст сделал заявление о "новых правилах" покупки недвижимости с 2026 года

В ведомстве отмечают, что требования по проверке источников происхождения средств при операциях с недвижимостью действуют более десяти лет и остаются неизменными.

Нотариусы и сейчас являются субъектами первичного финмониторинга и обязаны проверять источники происхождения средств при сделках с недвижимостью, если сумма операции равна или превышает 400 тыс. гривен. Подтверждением доходов могут быть декларация, наследство, подарки, кредит, доход от продажи имущества и тому подобное.

"Законодательство в сфере финансового мониторинга, которое регулирует обязанности нотариусов проверять источники происхождения средств, не претерпело изменений. Это требование действует и сегодня", - подчеркнули в ведомстве.

Почему появился фейк

В соцсетях накануне распространяли публикации о том, что с 1 января 2026 года якобы вводятся новые жесткие правила для покупателей недвижимости. Основанием стала трактовка приказа Минфина №322 от 2021 года, который касается порядка обмена информацией между органами финмониторинга.

В документе действительно говорится о совершенствовании отчетности для нотариусов. Но новых правил для покупателей недвижимости нет.