Минюст сделал заявление о "новых правилах" покупки недвижимости с 2026 года
Министерство юстиции Украины опровергло информацию, которая активно распространяется в соцсетях о якобы введении с 1 января 2026 года новых правил покупки недвижимости.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.
В ведомстве отмечают, что требования по проверке источников происхождения средств при операциях с недвижимостью действуют более десяти лет и остаются неизменными.
Нотариусы и сейчас являются субъектами первичного финмониторинга и обязаны проверять источники происхождения средств при сделках с недвижимостью, если сумма операции равна или превышает 400 тыс. гривен. Подтверждением доходов могут быть декларация, наследство, подарки, кредит, доход от продажи имущества и тому подобное.
"Законодательство в сфере финансового мониторинга, которое регулирует обязанности нотариусов проверять источники происхождения средств, не претерпело изменений. Это требование действует и сегодня", - подчеркнули в ведомстве.
Почему появился фейк
В соцсетях накануне распространяли публикации о том, что с 1 января 2026 года якобы вводятся новые жесткие правила для покупателей недвижимости. Основанием стала трактовка приказа Минфина №322 от 2021 года, который касается порядка обмена информацией между органами финмониторинга.
В документе действительно говорится о совершенствовании отчетности для нотариусов. Но новых правил для покупателей недвижимости нет.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие обязательные шаги нужно выполнить перед покупкой жилья на вторичном рынке. Минюст подчеркивает важность проверки документов, права собственности, данных из реестров, возможных обременений, долгов и перепланировок, ведь игнорирование этих проверок может привести к судебным спорам или потере имущества.
Также мы писали, что украинцам, которые получили право собственности на недвижимость до 2013 года, необходимо обязательно зарегистрировать его в Государственном реестре, ведь данные, хранящиеся только в архивах БТИ, могут быть потеряны во время боевых действий. Без регистрации невозможно получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье. Также объясняли, как зарегистрировать право собственности онлайн через "Дію" или офлайн у нотариуса или ЦНАП, и предоставляются контакты для бесплатной юридической помощи.