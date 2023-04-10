Мін'юст США відкрив кримінальну справу за фактом "витоку документів Пентагону", - FT

"Міністерство оборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність сфотографованих документів, які розповсюджуються в соціальних мережах і, судячи з усього, містять секретні та особливо секретні матеріали", - заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона додала, що в Пентагоні організували міжвідомчу роботу, спрямовану на оцінку впливу документів, які можуть вплинути на національну безпеку США, а також на союзників і партнерів.

Видання зазначає, що "витік" охоплює слайди для брифінгів, деякі з яких, мабуть, спеціально підготовлені Об'єднаним штабом у Пентагоні, тоді як інші, схоже, є продуктами розвідки, включеними до щоденних брифінгів для інших посадових осіб національної безпеки. Крім війни в Україні, згадуються Китай, Іран, Південна Корея та Ізраїль.

Документи вказують на важливі проблеми як для України, так і для Росії, і нібито показують, що обидві країни стикаються з труднощами в підготовці та оснащенні військ.

50 сторінок документів, вивчених Financial Times, також вказують на те, що американська розвідка проникла на найвищий рівень російських військових чиновників і може щодня отримувати інформацію для ухвалення українських рішень.