RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минюст США открыл уголовное дело по факту "утечки документов Пентагона", - FT

Фото: Минюст США открыл уголовное дело по факту "утечки документов Пентагона" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство юстиции Соединенных Штатов открыло уголовное дело по факту "утечки десятков документов Пентагона". В то же время американские чиновники пытаются определить источник утечки и последствия, которые она может иметь на поле боя и на усилия США по сбору разведданных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, судя по всему, содержат секретные и особо секретные материалы", - заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что в Пентагоне организовали межведомственную работу, направленную на оценку воздействия документов, которые могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.

Издание отмечает, что "утечка" включает слайды для брифингов, некоторые из которых, по-видимому, специально подготовлены Объединенным штабом в Пентагоне, в то время как другие, похоже, являются продуктами разведки, включенными в ежедневные брифинги для других должностных лиц национальной безопасности. Помимо войны в Украине, упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

Документы указывают на важные проблемы как для Украины, так и для России, и якобы показывают, что обе страны сталкиваются с трудностями в подготовке и оснащении войск.

50 страниц документов, изученных Financial Times, также указывают на то, что американская разведка проникла на самый высокий уровень российских военных чиновников и может ежедневно получать информацию для принятия украинских решений.

Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

Позже стало известно, что неизвестные слили в сеть и другие данные, действительность которых не подтверждена.

Однако, по данным CNN, командование Украины изменило некоторые военные планы из-за "утечки" документов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУголовное делоВойна России против Украины