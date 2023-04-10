Минюст США открыл уголовное дело по факту "утечки документов Пентагона", - FT

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, судя по всему, содержат секретные и особо секретные материалы", - заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что в Пентагоне организовали межведомственную работу, направленную на оценку воздействия документов, которые могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.

Издание отмечает, что "утечка" включает слайды для брифингов, некоторые из которых, по-видимому, специально подготовлены Объединенным штабом в Пентагоне, в то время как другие, похоже, являются продуктами разведки, включенными в ежедневные брифинги для других должностных лиц национальной безопасности. Помимо войны в Украине, упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

Документы указывают на важные проблемы как для Украины, так и для России, и якобы показывают, что обе страны сталкиваются с трудностями в подготовке и оснащении войск.

50 страниц документов, изученных Financial Times, также указывают на то, что американская разведка проникла на самый высокий уровень российских военных чиновников и может ежедневно получать информацию для принятия украинских решений.